От одной пристани отплылв 11 часов ночи пароход,проходивший по 15км\ч,а от другой пристани навстречу ему в 3 часа следующего утра вышел другой пароход,проходивший по 17км\ч.Через сколько часов после отплытия 2 парохода они встр...

Математика

От одной пристани отплылв 11 часов ночи пароход,проходивший по 15км\ч,а от другой пристани навстречу ему в 3 часа следующего утра вышел другой пароход,проходивший по 17км\ч.Через сколько часов после отплытия 2 парохода они встретятся,если между пристанями 380 км?

Автор: Гость