От одной пристани отплылв 11 часов ночи пароход,проходивший по 15км\ч,а от другой пристани навстречу ему в 3 часа следующего утра вышел другой пароход,проходивший по 17км\ч.Через сколько часов после отплытия 2 парохода они встр...
Математика
От одной пристани отплылв 11 часов ночи пароход,проходивший по 15км\ч,а от другой пристани навстречу ему в 3 часа следующего утра вышел другой пароход,проходивший по 17км\ч.Через сколько часов после отплытия 2 парохода они встретятся,если между пристанями 380 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*15=60(км)-проплывёт 1 пароход до отплытия 2. 380-60=320(км)-остаток расстояния. 15+17=32(км/ч)-их общая скорость. 320:32=10(ч) Ответ:через 10 ч они встретятся после отплытия 2 паронода.
Гость:
1 пороход плыл 4 часа (с 11 вечера до 3х утра) со скоростью 15 км/ч до того как выплыл второй То есть проплыл 4*15=60 км. между пароходами стало 380 - 60 = 320 км. Скорость сближения катеров= 17+15=32 кл/ч. То есть встретятся через 320 / 32 = 10 часов
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