дано натуральное число. определить сумму квадратов его цифр паскаль цмкл while
Экономика
дано натуральное число. определить сумму квадратов его цифр паскаль цмкл while
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,s: integer; begin readln(a); while a>=10 do begin b:=a mod 10; s:=s+sqr(b); a:=a div 10; end; a:=a*a; s:=s+a; writeln(s); readln; end. В s накапливаем сумму квадратов, b это остатки от деления на десять, после цикла прибавляем последнюю цифру,которая меньше десяти, предворительно возведя её в квадрат!
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