Составь выражение и упрости его. Найди значение полученного выражения при a=25. Учащиеся собирали лекартсвенные растения. Они заготовили a кг листьев зверобоя, ягод бузины 3/7 этого количества, а листьев мяты 40% от общего коли...

Математика

Составь выражение и упрости его. Найди значение полученного выражения при a=25. Учащиеся собирали лекартсвенные растения. Они заготовили a кг листьев зверобоя, ягод бузины 3/7 этого количества, а листьев мяты 40% от общего количества зверобоя и бузины. Сколько килограммов мяты заготовили учащиеся?

Автор: Гость