Составь выражение и упрости его. Найди значение полученного выражения при a=25. Учащиеся собирали лекартсвенные растения. Они заготовили a кг листьев зверобоя, ягод бузины 3/7 этого количества, а листьев мяты 40% от общего коли...
Математика
Составь выражение и упрости его. Найди значение полученного выражения при a=25. Учащиеся собирали лекартсвенные растения. Они заготовили a кг листьев зверобоя, ягод бузины 3/7 этого количества, а листьев мяты 40% от общего количества зверобоя и бузины. Сколько килограммов мяты заготовили учащиеся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего собрали мяты 0.4*( 3/7*а+ а). умнажая на 0.4 мы находим 40%. подставляем а и получаем 0.4*(75/7 + 25)=0.4*(35+ 5/7)=14 + 20/70=14 2/7 кг
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