Какие ремёсла имел петр 1?

Обществознание
Какие ремёсла имел петр 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кузнечное, слесарное, оружейное ремесло)
Гость:
 1. Кораблестроение , 2.навигация , 3. изготовление  часов, 4. брал уроки рисования и граверного дела,5 .учился изготовлять бумагу,  6 . плотник , 7. каменщик , 8.садовник ,   9.посещал анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и практиковался в хирургии.
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