Какие ремёсла имел петр 1?
Обществознание
Какие ремёсла имел петр 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кузнечное, слесарное, оружейное ремесло)
Гость:
1. Кораблестроение , 2.навигация , 3. изготовление часов, 4. брал уроки рисования и граверного дела,5 .учился изготовлять бумагу, 6 . плотник , 7. каменщик , 8.садовник , 9.посещал анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и практиковался в хирургии.
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