Какие ремёсла имел петр 1?

Гость: Гость:

1. Кораблестроение , 2.навигация , 3. изготовление часов, 4. брал уроки рисования и граверного дела,5 .учился изготовлять бумагу, 6 . плотник , 7. каменщик , 8.садовник , 9.посещал анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и практиковался в хирургии.