280ДМ ВЫРАЗИТЬ В САНТИМЕТРАХ
Математика
280ДМ ВЫРАЗИТЬ В САНТИМЕТРАХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2800 см 1 дм = 10 см Поэтому, 280 * 10 = 2800 (см)
Гость:
1дм=10см 280дм·10см=2800см
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