Как изменится энергия конденсатора, подключённого к источнику тока, если расстояние между пластинами увеличить в 2 раза ?
Физика
Как изменится энергия конденсатора, подключённого к источнику тока, если расстояние между пластинами увеличить в 2 раза ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулы: W=q^2/2*C - энергия эл. поля конденсатора; C=ε*ε0*S/d, где d - расстояние между пластинами. Задача решается логически, чтобы не морочиться с ненужными в данно случае постоянными коэффициентами. Из второго уравнения находим, что при увеличении d в 2 раза емкость конденсатора C уменьшится в 2 раза. А из первого уравнения исходит, что при уменьшении емкости C в 2 раза энергия W увеличитсяв 4 раза. Ву-а-ля, Барсучоно)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м имели 2 квартиры,по 16,2м -3 квартиры, по 34м - 2 квартиры. Какую жилую площадь ...
Математика
От одной пристани отплылв 11 часов ночи пароход,проходивший по 15км\ч,а от другой пристани навстречу ему в 3 часа следующего утра вышел другой паро...
Обществознание