Как изменится энергия конденсатора, подключённого к источнику тока, если расстояние между пластинами увеличить в 2 раза ?

Гость: Гость:

Формулы: W=q^2/2*C - энергия эл. поля конденсатора; C=ε*ε0*S/d, где d - расстояние между пластинами. Задача решается логически, чтобы не морочиться с ненужными в данно случае постоянными коэффициентами. Из второго уравнения находим, что при увеличении d в 2 раза емкость конденсатора C уменьшится в 2 раза. А из первого уравнения исходит, что при уменьшении емкости C в 2 раза энергия W увеличитсяв 4 раза. Ву-а-ля, Барсучоно)))