 Памогите написать Отзыв по фильму Юность петра!буду балгодарен очень

Обществознание
 Памогите написать Отзыв по фильму Юность петра!буду балгодарен очень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрясающий исторический фильм, снятый по книге А.Толстого "Петр Первый". Петр именно такой, каким я его себе представляла. Все актеры передают своих героев бесподобно. Всем рекомендую посмотреть, это  не будет потраченным временем. Получите массу удовольствия, эмоций, знаний и поймёте, что у нашей страны все-таки удивительная история, удивительные люди жили и живут в ней.
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