Длина сада прямоугольной формы 30 метров.Чтобы сделать забор вокруг сада,потребовалось 100 метров сетки. 1). Найди ширину этого сада. 2). Сколько квадратных метров площади сада занимают яблони,если площадь под яблонями составля...

Математика

Длина сада прямоугольной формы 30 метров.Чтобы сделать забор вокруг сада,потребовалось 100 метров сетки. 1). Найди ширину этого сада. 2). Сколько квадратных метров площади сада занимают яблони,если площадь под яблонями составляет две третьих части всей площади сада?

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