утворити спільнокореневе слово грузнути -........... болото
Қазақ тiлi
утворити спільнокореневе слово грузнути -........... болото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спільнокореневе слово: грузнути - грузьке болото
Гость:
Спільнокориневе слово: грузнути-грубе болото
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