сколько молекул содержится в 2 кубических метрах газа при давление 150000Па и температуре 27 градусов
Физика
сколько молекул содержится в 2 кубических метрах газа при давление 150000Па и температуре 27 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валя, морочиться записью Дано, Решение морочиться не будем, уж))) Тебе главнее расчеты с формулами,т. е. само решение. Формула Меделеева-Клайперона перепишем в таком виде: p*V=(N/Na)*R*T N=(p*V*Na)/(R*T) N=(150000 Па * 2 м3 * 6*10^23)/(8*300 К)=7,5*10^25
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