составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций = больше б) этиловый спирт + оксид меди (II) = больше

Химия

составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций = больше б) этиловый спирт + оксид меди (II) = больше

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