составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций = больше б) этиловый спирт + оксид меди (II) = больше
Химия
составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций = больше б) этиловый спирт + оксид меди (II) = больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2CH3COOH+Ca=(CH3COO)2Ca+H2 Б)СH3-CH2-OH+CuO=CH3COH+Cu+H2O
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