какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?

Физика

какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?

Автор: Гость