какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?

Физика
какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула работы электрического тока: A=UIt A=220*0,1*30=660Дж Ответ: 660Дж
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