в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.

Геометрия
в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уголАОА1=180 ГРАД УГОЛ АОС+А1ОС=180 ГРАД(СМЕЖНЫЕ УГЛЫ) А1ОС=180-60=120 ГРАД СОС1=180 СОА1+С1ОА1=180 СОА1=180-120=60 А1ВС1О-ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК С1ОА1+С1ВА1=180 АВС=180-60=120 ОТВЕТ:120     УДАЧИ☺  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
помогите пожалуйста))) при каком натуральном значении x квадратный трёхчлен а)x^2+6x+5 принимает наименьшее значение б)-х^2+4x+1 принимает наибольш...
Ответить
Английский язык
Проверьте,пожалуйста мое письмо по английскому на наличие ошибок! (письмо Wendy) ...Yesterday we had School Science Week.Do you have such an event ...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета):   1) x^2+6x+4=0   2) x^2+106x+693=0
Ответить
Русский язык
меж ними ( ними -какое местоимение)
Ответить
Химия
А)Оксид фосфора (V) + вода → фосфорная кислота; Б) соляная кислота + алюминий→Хлорид алюминия + водород; В) нитрат серебра + хлорид железа (III)→хл...
Ответить