в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.

Геометрия

в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.

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