в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.
Геометрия
в треугольнике АВС угол В-тупой, продолжение высот АА1, ВВ1, СС1 пересекаютя в точке О, угол АОС=60градусам. Найдите угол АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уголАОА1=180 ГРАД УГОЛ АОС+А1ОС=180 ГРАД(СМЕЖНЫЕ УГЛЫ) А1ОС=180-60=120 ГРАД СОС1=180 СОА1+С1ОА1=180 СОА1=180-120=60 А1ВС1О-ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК С1ОА1+С1ВА1=180 АВС=180-60=120 ОТВЕТ:120 УДАЧИ☺
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