помогите пожалуйста))) при каком натуральном значении x квадратный трёхчлен а)x^2+6x+5 принимает наименьшее значение б)-х^2+4x+1 принимает наибольшее значение?
Алгебра
помогите пожалуйста))) при каком натуральном значении x квадратный трёхчлен а)x^2+6x+5 принимает наименьшее значение б)-х^2+4x+1 принимает наибольшее значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) x²+6x+5=0; D=36-4*1*5=36-20=16; х= (6+4)/2=5; х= (6-4)/2=1; х=5,x=1 Ответ:наименьшее значение x=1 б) -x²+4x+1=0;x²-4x-1=0;D=16-4*1*(-1)=16+4=20;x= (4+√20)/2;x= (4-√20)/2
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