даны стороны треугольников POR и ABC: PO=16см, OR=20см, PR=28см, и AB=12 см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношенме площадей этих треугольников
Геометрия
даны стороны треугольников POR и ABC: PO=16см, OR=20см, PR=28см, и AB=12 см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношенме площадей этих треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{PO}{AB}=\frac{OR}{BC}=\frac{RP}{CA}=\frac{16}{12}=\frac{20}{15}=\frac{28}{21}=\frac{4}{3}=\frac{4}{3}=\frac{4}{3}[/latex] ОТВЕТ [latex]\frac{4}{3}[/latex]
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