даны стороны треугольников POR и ABC: PO=16см, OR=20см, PR=28см, и AB=12 см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношенме площадей этих треугольников

Геометрия

даны стороны треугольников POR и ABC: PO=16см, OR=20см, PR=28см, и AB=12 см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношенме площадей этих треугольников

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