В арктическом поясе при малом количестве осадков образуется значительный снежный покров. Чем это объясняется?

Українська література
В арктическом поясе при малом количестве осадков образуется значительный снежный покров. Чем это объясняется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очень маленький угол падения солнечных лучей - малое испарение.
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