2. Сторона квадрата 16 см, найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.
Геометрия
2. Сторона квадрата 16 см, найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=a/корень из 2=16/корень из 2=8*корень из 2 см r=a/2=16/2=8 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
В арктическом поясе при малом количестве осадков образуется значительный снежный покров. Чем это объясняется?
Физика
Два одинаковых по размеру металлических шарика несут заряды 50 нКл и 10 нКл. Их приводят в соприкосновение и разводят на прежнее расстояние. На ско...
Геометрия
даны стороны треугольников POR и ABC: PO=16см, OR=20см, PR=28см, и AB=12 см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношенме площадей этих треугольников
Математика
В 2 пачках одинаковое количество тетрадей. Когда из 1 пачки взяли 28 тетрадей, а из 2 18 терадей, то в 1 пачке осталось тетрадей в 2раза меньше, че...