три резистора сопротивлением 10 15 и 30 ом соединены параллельно.Каково сопротивление цепи? какова сила тока в каждом из резисторов и общая сила тока в цепи, если к цепи приложено напряжение 36в
Физика
три резистора сопротивлением 10 15 и 30 ом соединены параллельно.Каково сопротивление цепи? какова сила тока в каждом из резисторов и общая сила тока в цепи, если к цепи приложено напряжение 36в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сопротивление равно 5 ом. Так как, (1/Rобщ)=(1/10)+(1/15)+(1/30), общий знаменатель 30. (1/Rобщ)=(6/30), через пропорцию выводим R, R= 30/6=5 Ом. Так как напряжение в паралельной цепи равно для каждого резистора то, по формуле I=U/R, находим силу тока для каждого резистора. 1) I=36/10= 3,6 2)I=36/15=2,4 3)I=36/30=1,2
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