1) во сколько раз нужно уменьшить массу груза пружинного маятника, чтобы период колебаний уменьшился в 4 раза 2) Какое количество теплоты необходимо затратить , чтобы нагреть кусок льда массой 0.2кг от -10С до тепмературы плавл...

Физика
1) во сколько раз нужно уменьшить массу груза пружинного маятника, чтобы период колебаний уменьшился в 4 раза 2) Какое количество теплоты необходимо затратить , чтобы нагреть кусок льда массой 0.2кг от -10С до тепмературы плавления? 3) при попадении солнечного света на капли дождя образуется радуга, появление в радуге полос различного цвета обусловлено каким явленем? 4) Два аллюминиевых проводника одинаковой длины имеют разную площадь поперечного сечения: площадь поперечного сечения первого проводника 0.5мм кв, а второго проводника 4 мм кв. Сопротивление какого из проводников больше и во сколько раз?  При ответе указывайте номер вопроса, спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В 8 раз нужно уменьшить массу груза пружинного маятника!!!!!
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