1) во сколько раз нужно уменьшить массу груза пружинного маятника, чтобы период колебаний уменьшился в 4 раза 2) Какое количество теплоты необходимо затратить , чтобы нагреть кусок льда массой 0.2кг от -10С до тепмературы плавл...

Физика

1) во сколько раз нужно уменьшить массу груза пружинного маятника, чтобы период колебаний уменьшился в 4 раза 2) Какое количество теплоты необходимо затратить , чтобы нагреть кусок льда массой 0.2кг от -10С до тепмературы плавления? 3) при попадении солнечного света на капли дождя образуется радуга, появление в радуге полос различного цвета обусловлено каким явленем? 4) Два аллюминиевых проводника одинаковой длины имеют разную площадь поперечного сечения: площадь поперечного сечения первого проводника 0.5мм кв, а второго проводника 4 мм кв. Сопротивление какого из проводников больше и во сколько раз? При ответе указывайте номер вопроса, спасибо.

Автор: Гость