Эссе. Желательно не скаченное с интернета. "Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость".

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Чаще всего в нашем современном мире нас стали окружать самоуверенные люди.это те люди,которые имеют огромный запас харизмы и катастрафическое желание быть показанным всей публике,быть во всех ситуациях,независимо от того,надо ли им быть в той или иной ситуации,главное быть,и выглядеть на фоне этих же ситуаций лучше всех,блестательно!!миссия "икс" для таких людей-доказать,что они все знают,что они все смогут.но далеко не всегда эти люди доказывают и побеждают.иногда они так и остаются быть в подвешенном состоянии и уже после всех стараний и проигрышей такие люди становятся неотъемлимым грузом для нашего социума. быввает,положительные самоувереные люди,а бывают их антонимы-отрицательные самоувернные люди.так вот,положительные самоуверенные люди-идут к назначенной цели,пытаясь избавить всех от своей персоны,не требуя значительной помощи,и добиваются своей поставленной цели.вот такие люди заслуживают место под солнцем.они нарабатывают опыт,покаряют вершины,делают все,что им интересно,в границах.именно такими людьми себя представляет та,другая масса самоуверенных в себе людей.но,что же эти самоуверенные люди не могут стать такими же успешными,как и прошлый мой пример?все просто.они говорят что хотят свернуть горы,что весь мир будет у их ног,НО они это лишь говорят.а говорить,знаете ли,можно всякое.я не могу дать четкий ответ почему некоторые добиваются успеха,а некоторые нет.наврное все можно скинуть на природу,которая так заложила их судьбу или на что-то мифическое..но факт остается,а все остальное-лишь дописи) коротенько,но,вроде,неплохо)