Напишите уравнения реакций для следующих переходов N2 - Li3N - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2 превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 - в свете ТЭД
Химия
Напишите уравнения реакций для следующих переходов N2 - Li3N - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2 превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 - в свете ТЭД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6Li+3N2=2Li3N - 2NO + O2 → 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 2HNO3 + CuO = Cu(NO3)2 + H2O
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