Напишите уравнения реакций для следующих переходов N2 - Li3N - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2 превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 - в свете ТЭД

Химия

Напишите уравнения реакций для следующих переходов N2 - Li3N - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2 превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 - в свете ТЭД

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