афинский стратег Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : "вот ещё одним педагогом стало больше!" что означали слова Перикла ? кого греки называли педагогами?

Гость: Гость:

Педагог- это слово в переводе с греческого означает "сопровождающий ребенка”. Педагогами становились рабы, уже состарившиеся или получившие увечья. Педагог должен был сопровождать своего воспитанника-мальчика в школу. Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : " Вот ещё одним педагогом стало больше!"-раб не сможет работать и годится быть только педагогом.