афинский стратег Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : "вот ещё одним педагогом стало больше!" что означали слова Перикла ? кого греки называли педагогами?

Обществознание
афинский стратег Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : "вот ещё одним педагогом стало больше!" что означали слова Перикла ? кого греки называли педагогами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Педагог-    это слово в переводе с греческого означает "сопровождающий    ребенка”. Педагогами становились рабы, уже состарившиеся или получившие увечья. Педагог должен был сопровождать своего воспитанника-мальчика в школу. Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : " Вот ещё одним педагогом стало больше!"-раб не сможет работать и годится быть только педагогом.
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