Медианы треугольника равны 5, корень из 52 и корень из 73 см. Доказать, что треугольник прямоугольный.

Геометрия
Медианы треугольника равны 5, корень из 52 и корень из 73 см. Доказать, что треугольник прямоугольный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри по теореме, обратной теореме Пифагора, треугольник со стронами 3,4 и 5 является прямоугольным так как 5^2=3^2+4^2.
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