Медианы треугольника равны 5, корень из 52 и корень из 73 см. Доказать, что треугольник прямоугольный.
Геометрия
Медианы треугольника равны 5, корень из 52 и корень из 73 см. Доказать, что треугольник прямоугольный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри по теореме, обратной теореме Пифагора, треугольник со стронами 3,4 и 5 является прямоугольным так как 5^2=3^2+4^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
каким объемом углекислого газа при 17С и 8 атм. следует насытить 12 л 10 Н NaOH для получения кислой соли?
Русский язык
составить предложения со словами : позавчера , напропалую , в открытую , в охапку, до зарезу , на миг
Математика
Масса четырёх железных брусков 160кг,второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый-в 3 раза тяжелее третьего.Как...