У чысли 375 закреслы цыфру 5. Яки дии треба выконаты з чыслом 375 щоб дистаты той самый результат
Математика
У чысли 375 закреслы цыфру 5. Яки дии треба выконаты з чыслом 375 щоб дистаты той самый результат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо у числі 375 закреслити 5, то вийде число 37 (375-5):10=37
Гость:
375-5=370 370:10=37 якщо зафарбувати 5 то вийде 37
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