Чи подобається тобі навчатись у школі. 5-7 речень

Я навчаюсь у школі і мені це подобається. Кожен день я пізнаю щось нове, кожен новий урок відкриває нові цікавинки про навколишній світ. У мене великий, дружній клас, я дуже люблю спілкуватися з друзями на перерві, обговорювати нові завдання та просто проводити час разом. Я дуже люблю канікули, проте завжди сумую за онокласниками та вчителями. Я знаю, що навчання у школі дає не просто знання, а й можливість вступити в бажаний університет та отримати цікаву професію. Я - школярка і дуже цим пишаюсь! (Не знаю для какого класса нужно сочинение, но вот такой вариант)

Гость: Гость:

Я навчаюсь в школі №10 мені дуже подобаєтьсяю навчатись. Тому що мені подобається коли я навчаюсь математиці і музиці. Я полюбляю уроки імноземноі мови це Англійська і Німецька мови. Мені подобаєтьтя Природознаство і Громодянська освіта, Основи здоровья й Малювання.Я прихожу до школи із задоволенням, тому що я рада бачить своїх подруг і рідних вчетилів- це моя класна родина!В школі я не тільки отримую освіту але й підготовку до дорослого життя. Я маю бажання ходити з класом в різні походи. Мені хочеться брати участь у конкурсах за які я отримую грамоти. Мені подобається навчатися!