Напишите молекулярное, ионное и сокращённое ионное уравнение реакции гидролиза хлорида аммония и гидролиза сульфида аллюминия. Пожалуйста решите сегодня очень надо плиз=)

Химия
Напишите молекулярное, ионное и сокращённое ионное уравнение реакции гидролиза хлорида аммония и гидролиза сульфида аллюминия. Пожалуйста решите сегодня очень надо плиз=)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.NH4Cl=NH4(1+) + Cl(1-)               + HOH NH4Cl + H2O = NH4Oh(1-) + Cl(1-) + H(1+) кислая реакция среды 2.Al2S3=2Al(3+) + 3S(2-)             + HOH AL2S3=Al(OH)3 + H2S соли образованные слабым основанием и слабой кислотой,гидролизуются по катиону и аниону
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