Напишите молекулярное, ионное и сокращённое ионное уравнение реакции гидролиза хлорида аммония и гидролиза сульфида аллюминия. Пожалуйста решите сегодня очень надо плиз=)

Химия

Напишите молекулярное, ионное и сокращённое ионное уравнение реакции гидролиза хлорида аммония и гидролиза сульфида аллюминия. Пожалуйста решите сегодня очень надо плиз=)

Автор: Гость