Напишите электролиз расплава Ba(OH)2; MgCl2; K3(PO4)/
Химия
Напишите электролиз расплава Ba(OH)2; MgCl2; K3(PO4)/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ba(OH)2=2Ba+ 2H2O +O2 MgCl2=Mg+ Cl2 4K3РO4 → 12K + 2Р2О5(P4O10) + 3O2 если не понятно в лс
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