Напишите электролиз расплава Ba(OH)2; MgCl2; K3(PO4)/

Химия
Напишите электролиз расплава Ba(OH)2; MgCl2; K3(PO4)/
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ba(OH)2=2Ba+ 2H2O +O2 MgCl2=Mg+ Cl2 4K3РO4 → 12K + 2Р2О5(P4O10) + 3O2 если не понятно в лс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать сочинение "каким должен быть верный друг" на англ.языке)
Ответить
Математика
дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше ...
Ответить
Қазақ тiлi
Чи подобається тобі навчатись у школі. 5-7 речень
Ответить
Химия
Напишите молекулярное, ионное и сокращённое ионное уравнение реакции гидролиза хлорида аммония и гидролиза сульфида аллюминия. Пожалуйста решите се...
Ответить
Геометрия
Медианы треугольника равны 5, корень из 52 и корень из 73 см. Доказать, что треугольник прямоугольный.
Ответить