вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов

Геометрия
вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛОЩАДЬ МЫ НАХОДИМ ПО ФОРМУЛЕ S=1/2 AC* BD *SIN УГЛА AOB S=1/2* 4*6*√3/2=6√3
Гость:
АВСД - это параллелограмм (по условию) АВ = 4 см (по условию) АД = 6 см (по условию)  угол АОВ = 60* и лежит против меньшей стороны угол АОД = 180 - 60  пусть ОВ = х см пусть ОА = у см по теореме синусов: 2*х*у = 20 АС*ВД = 4*х*у = 40  тогда S параллелограмма = (1/2*4*6*синАОВ (3 корня из 2)) = [latex]6*\sqrt{3}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пригадай,які народні та релігійні свята відзначаються навесні й улітку.Напиши одне з них текст-розповідь (5-7 речень)
Ответить
Геометрия
Дано: треугольник АВС, угол С равен 90 градусам, АС=7 см, угол А =30 градусов.Найти :АB?
Ответить
Химия
Напишите электролиз расплава Ba(OH)2; MgCl2; K3(PO4)/
Ответить
Английский язык
Помогите написать сочинение "каким должен быть верный друг" на англ.языке)
Ответить
Математика
дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше ...
Ответить