вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов
Геометрия
вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛОЩАДЬ МЫ НАХОДИМ ПО ФОРМУЛЕ S=1/2 AC* BD *SIN УГЛА AOB S=1/2* 4*6*√3/2=6√3
Гость:
АВСД - это параллелограмм (по условию) АВ = 4 см (по условию) АД = 6 см (по условию) угол АОВ = 60* и лежит против меньшей стороны угол АОД = 180 - 60 пусть ОВ = х см пусть ОА = у см по теореме синусов: 2*х*у = 20 АС*ВД = 4*х*у = 40 тогда S параллелограмма = (1/2*4*6*синАОВ (3 корня из 2)) = [latex]6*\sqrt{3}[/latex]
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