вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов

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АВСД - это параллелограмм (по условию) АВ = 4 см (по условию) АД = 6 см (по условию) угол АОВ = 60* и лежит против меньшей стороны угол АОД = 180 - 60 пусть ОВ = х см пусть ОА = у см по теореме синусов: 2*х*у = 20 АС*ВД = 4*х*у = 40 тогда S параллелограмма = (1/2*4*6*синАОВ (3 корня из 2)) = [latex]6*\sqrt{3}[/latex]