Пригадай,які народні та релігійні свята відзначаються навесні й улітку.Напиши одне з них текст-розповідь (5-7 речень)
Қазақ тiлi
Пригадай,які народні та релігійні свята відзначаються навесні й улітку.Напиши одне з них текст-розповідь (5-7 речень)
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Гость:
З давніх-давен, у липні, українці шанують Івана Купала - свято, що знаменує торжество сонця, землі і врожайнсті. Люди збираються на березі річки. Дівчата співають пісень, плетуть віночки з квітів і запашних трав та пускають їх у річку. До якого берегу припливе віночок - там і чекає дівчину майбутнє заміжжя. Хлопці роблять опудало, яке підпалюють і, беручись за руки з дівчатами, стрибають через нього. Всі люди прагнуть зібрати в Купальську ніч різні трави, атже вважається, що саме цієї ночі трави мають цілющу силу. Кожна людина шанує чарівне літнє свято Івана Купала.
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