Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты?

Химия

Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты?

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