Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты?
Химия
Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса уксусной кислоты равна 100гр.Тогда: 20% - 20гр кислоты; 5% - 5гр. Рассчитаем молярную массу уксусной кислоты: 12 + 1*3 + 12 + 16 + 16 + 1 = 60 гр/моль. Найдем избыток и недостаток: n1= 20 : 60 = 0,33 моль - избыток (20% уксусной кислоты); n2= 5 : 60 = 0,083 моль - недостаток (5% уксусной кислоты). расчет ведем по 5% уксусной кислоте. Найдем молярную массу воды: 1*2 + 16 = 18 г/моль. Составим пропорцию: Хг - 5г 18г/моль - 60 г/моль. Решим пропорцию: Х = (18*5) / 60 = 1,5 гр. Ответ: для приготовления 5% раствора уксусной кислоты из 20% раствора нужно взять 1,5гр воды.
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