Вспахали пять седьмых поля. Найдите площадь если вспахали 32,5 га
Математика
Вспахали пять седьмых поля. Найдите площадь если вспахали 32,5 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7 = 32,5 га 32,5 х 7 : 5 = 45,5 га площадь всего поля
Гость:
32,5 РАЗДЕЛИТЬ НА 7 И УМНОЖИТЬ НА ПЯТЬ ОТВЕТ 45,5
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