являются ли числа А=-125 и В=203 членами арифметической прогрессии (аn) если аn=3-2n?

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а= -125 является, так как -125=3-2n -128=-2n n=64, n является натуральным числом, следовательно a принадлежит (an) b= 203 не является, так как 203=3-2n 200=-2n n=-100, n не является натуральным числом, следовательно b не принадлежит (an)