Братец Кролик и братец Медведь одновременно вышли друг другу навстречу. Бр. Медведь со скоростью 60м/мин, бр. Кролик со скоростью 140 м/мин. На каком расстоянии от каждого дома они встретились, если расстояние между домами 1600 м?
Математика
Братец Кролик и братец Медведь одновременно вышли друг другу навстречу. Бр. Медведь со скоростью 60м/мин, бр. Кролик со скоростью 140 м/мин. На каком расстоянии от каждого дома они встретились, если расстояние между домами 1600 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 +140= 200 м/мин 2)1600: 200 = 8 минут время в пути 3)60х 8 = 480 метров от дома медведя 4)140 х 8 = 1120 метров от дома кролика
Гость:
60+140=200м/мин. скорость сближения 1600:200=80 мин.до встречи 60*8=480 м от дома Братца Медведя до места встречи 140*8=1120м от дома Братца Кролика до места встречи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты?
Математика
Решите задачу составив уравнение. В двух бидонах находится керосин.В первом было 8л керосина.когда из него перелили 3,4л керосина во второй бидон т...
Геометрия
вычислите площади пааллелограмма ,если длины его сторон равны 6 и 4 см а угол между диагоналями равен 60 градусов