Братец Кролик и братец Медведь одновременно вышли друг другу навстречу. Бр. Медведь со скоростью 60м/мин, бр. Кролик со скоростью 140 м/мин. На каком расстоянии от каждого дома они встретились, если расстояние между домами 1600 м?

Математика

Братец Кролик и братец Медведь одновременно вышли друг другу навстречу. Бр. Медведь со скоростью 60м/мин, бр. Кролик со скоростью 140 м/мин. На каком расстоянии от каждого дома они встретились, если расстояние между домами 1600 м?

Автор: Гость