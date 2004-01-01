Вы пишите метафры и эпитеты и т.п короче что есть в стихотворении оч срочно!: Есть талисман священный у меня.Храню его: в нем сердца все именье,В нем цель надежд, в нем узел бытия,Грядущего залог, дней прошлых упоенье.Он не бра...

Музыка
Вы пишите метафры и эпитеты и т.п короче что есть в стихотворении оч срочно!: Есть талисман священный у меня.Храню его: в нем сердца все именье,В нем цель надежд, в нем узел бытия,Грядущего залог, дней прошлых упоенье.Он не браслет с таинственным замком,Он не кольцо с заветными словами,Он не письмо с признаньем и мольбами.Не милым именем наполненный альбомИ не перо из белого султана,И не портрет под крышею двойной…Но не назвать вам талисмана.Не отгадать вам тайны роковой.Мне талисман дороже упованья,Я за него отдам и жизнь, и кровь:Мой талисман – воспоминаньеИ неизменная любовь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
метафоры: сердца все именье узел бытия дней прошлых упоение мой талисман - воспоминание  эпитеты: священный прошлых таинственным заветными милым наполненный белого роковой неизменная
Гость:
эпитеты(талисман священный,таинтвенным замком,милым именем, наполненный альбом,белого султана,крышею двойною,тайны роковой,неизменная любовь) сравнения, литота,гипербола,метафора.
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