Вы пишите метафры и эпитеты и т.п короче что есть в стихотворении оч срочно!: Есть талисман священный у меня.Храню его: в нем сердца все именье,В нем цель надежд, в нем узел бытия,Грядущего залог, дней прошлых упоенье.Он не бра...

Музыка

Вы пишите метафры и эпитеты и т.п короче что есть в стихотворении оч срочно!: Есть талисман священный у меня.Храню его: в нем сердца все именье,В нем цель надежд, в нем узел бытия,Грядущего залог, дней прошлых упоенье.Он не браслет с таинственным замком,Он не кольцо с заветными словами,Он не письмо с признаньем и мольбами.Не милым именем наполненный альбомИ не перо из белого султана,И не портрет под крышею двойной…Но не назвать вам талисмана.Не отгадать вам тайны роковой.Мне талисман дороже упованья,Я за него отдам и жизнь, и кровь:Мой талисман – воспоминаньеИ неизменная любовь!

Автор: Гость