сложное предложение с союзом с тех пор как

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сложное предложение с союзом с тех пор как
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С тех пор как она закончила школу,я успел устроиться на работу
Гость:
С тех пор как я поселился в деревне,стал чувствовать себя значительно лучше.
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