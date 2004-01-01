В треугольнике авс угол с равен 28 внешний угол при вершине в равен 68 найдите угол а
Геометрия
В треугольнике авс угол с равен 28 внешний угол при вершине в равен 68 найдите угол а
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