о чём заставил меня задуматься рассказ л.андреева"петька на даче"
Литература
о чём заставил меня задуматься рассказ л.андреева"петька на даче"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ заставляет задуматься о том,что в жизни кроме радости есть горе и страдание.Автор показывает,что особенно остро это чувствуют дети,как Петька."Петька на даче"символ сурового дества.
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