Кто был союзником России я Крымской войне?

Не было.Они воевали против коалиции.Австрия и Прусия не пришли на помощь.Они заняли враждебно нейтральную позицию

Гость: Гость:

Не было союзников. Российская империя воевала с коалицией (Британская, Османская, Французская империи и Сардинское королевство). Австрия и Пруссия не помогали.