Кто был союзником России я Крымской войне?

Обществознание
Кто был союзником России я Крымской войне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не было.Они воевали против коалиции.Австрия и Прусия не пришли на помощь.Они заняли враждебно нейтральную позицию
Гость:
Не было союзников. Российская империя воевала с коалицией (Британская, Османская, Французская империи и Сардинское королевство). Австрия и Пруссия не помогали. 
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