Вспомните главные сражения греков с персами . Впишите недостающие буквы,слова и даты: 3. в С_ _ _ _ _ _ _ _ _ м проливе в ______ году до н.э. афинским флотом командовал _____. После поражения в морской битве персидский царь Ксе...
Обществознание
Вспомните главные сражения греков с персами . Впишите недостающие буквы,слова и даты: 3. в С_ _ _ _ _ _ _ _ _ м проливе в ______ году до н.э. афинским флотом командовал _____. После поражения в морской битве персидский царь Ксеркс был вынужден _________________________________________. 4. Битва близ города П_ _ _ _ и в _____году да н.э. завершмлась разгромом_______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1на Марафонской равнине в 490 году до н.э.Греками командовал стратег Мильтиад. битва завершилась (кто победил?)победой греков над персами. 2в Фермопильском ущелье в 480 году до н.э. греками командовал спартанский царь Леонид.после битвы полчища Ксеркса вторглись(в какую часть греции?)в Центральную Грецию. 3в Саламинском проливе в 480 году до н.э. афинским флотом командовал Фемистокл. после поражения в морской битве персидский царь Ксеркса был вынужден с большей частью армии покинуть Грецию 4битва близ города Платеи в 479 году до н.э. завершилась разгромом персидской армии.
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