Вспомните главные сражения греков с персами . Впишите недостающие буквы,слова и даты: 3. в С_ _ _ _ _ _ _ _ _ м проливе в ______ году до н.э. афинским флотом командовал _____. После поражения в морской битве персидский царь Ксе...

Гость: Гость:

1на Марафонской равнине в 490 году до н.э.Греками командовал стратег Мильтиад. битва завершилась (кто победил?)победой греков над персами. 2в Фермопильском ущелье в 480 году до н.э. греками командовал спартанский царь Леонид.после битвы полчища Ксеркса вторглись(в какую часть греции?)в Центральную Грецию. 3в Саламинском проливе в 480 году до н.э. афинским флотом командовал Фемистокл. после поражения в морской битве персидский царь Ксеркса был вынужден с большей частью армии покинуть Грецию 4битва близ города Платеи в 479 году до н.э. завершилась разгромом персидской армии.