Cоставить уравнения реакций азотной кислоты, общие с другими кислотами( взаимодействие с оксидами, основаниями, солями.Обязательно написать ионные уравнения.
Химия
Cоставить уравнения реакций азотной кислоты, общие с другими кислотами( взаимодействие с оксидами, основаниями, солями.Обязательно написать ионные уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2HNO3+CuO=Cu(No3)2+H2O + - 2+ - 2H + 2NO3 + CuO=Cu + 2NO3 + H2O CuO+ 2H=Cu +H2O c оксидами 2.Fe(OH)3 + 3HNO3=Fe(NO3)3 + 3H2O c основаниями Fe(OH)3 + 3H (ст.окисл.1+)+3NO3(ст.ок. 1-)=Fe(ст.ок. 3+) + 3NO3(ст.ок. 1-)+3H2O Fe(OH)3 + 3H (ст.окисл.1+)= Fe(ст.ок. 3+) + 3H2O 3.Na2CO3 + 2HNO3= 2NaNO3 + H2O + CO2 c солями 2Na(ст.ок. +) + 2CO3(ст.ок. 2-)+ 2H(ст.ок. 1-) + 2NO3(ст.ок. 1-)=2Na(ст.ок. +) +2NO3(ст.ок. 1-)+H2O + CO2 CO3(ст.ок. 2-) + 2H(ст.ок. 1-) = H2O + CO2
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