помогите!!!!! сочинение на английском на тему мои каникулы в Новой Зенландии 10 предложений можно немного побольше уровень 5 класса нужно в течении 2 часов
Английский язык
помогите!!!!! сочинение на английском на тему мои каникулы в Новой Зенландии 10 предложений можно немного побольше уровень 5 класса нужно в течении 2 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Last summer I went to New Zealand with my parents. We went there by plane. It was very comfortable. In New Zealand we stayed at the hotel. Our hotel was very beautiful and large. In New Zealand we saw a lot of interesting places. My parents and I visited many museums. We also visited a zoo. I saw a lot of animals there. I liked my trip to New Zealand. It is very interesting country.
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