запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: карбонат кальция, оксид кальция, карбит кальция, ацетилен, бензол, нитробензол, анилин, триброманилин.

Химия
запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: карбонат кальция, оксид кальция, карбит кальция, ацетилен, бензол, нитробензол, анилин, триброманилин.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. CaCO3 ==> CaO + CO2  2. CaO + 3C ==> CaC2 + CO2  3. CaC2 + 2H2O ==> Ca(OH)2 + C2H2  4. 3C2H2 ==> C6H6  5. C6H6 + HNO3 ==> C6H5NO2 + H2O  6. C6H5NO2 + 6H ==> C6H5NH2 + 2H2O  7. C6H5NH2 + 3Br2 ==> C6H3Br3NO2 + 3HBr
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