запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: карбонат кальция, оксид кальция, карбит кальция, ацетилен, бензол, нитробензол, анилин, триброманилин.

Химия

запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: карбонат кальция, оксид кальция, карбит кальция, ацетилен, бензол, нитробензол, анилин, триброманилин.

Автор: Гость