найти периметр равнобедренного треугольника ADC, с основанием AD, ЕСЛИ AD=7см, DC=8СМ.

Геометрия
найти периметр равнобедренного треугольника ADC, с основанием AD, ЕСЛИ AD=7см, DC=8СМ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=a+b+c AC=DС=8 по условию,Р=8+8+7=23
Гость:
Периметр-сумма всех сторон, т.к треугольник равнобедреннвй, значит ВА тоже =8. 8+8+7=23. Р=23
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