Кенгуру ниже жирафа в 2.4 раза, а жираф выше кенгуру на 2.52 м. Какова высота жирафа и высота кунгуру?
Математика
Кенгуру ниже жирафа в 2.4 раза, а жираф выше кенгуру на 2.52 м. Какова высота жирафа и высота кунгуру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть рост кенгуру - х, тогда рост жирафа - 2,4х составим уравнение: 2,4х - х = 2,52 2,4х - 1х = 2,52 1,4х = 2,52 х = 2,52/1,4 х = 1,8 м - высота кенгуру 2,4х - жираф. находим: 2,4*х = 2,4*1,8 = 4,32 м - высота жирафа.
Гость:
2,4х - х = 2,52 1,4х = 2,52 х = 2,52:1,4 х = 1,8 рост кенгуру 2,4 х 1,8 = 4,32 рост жирафа
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