Кенгуру ниже жирафа в 2.4 раза, а жираф выше кенгуру на 2.52 м. Какова высота жирафа и высота кунгуру?

Математика

Кенгуру ниже жирафа в 2.4 раза, а жираф выше кенгуру на 2.52 м. Какова высота жирафа и высота кунгуру?

Автор: Гость