Знайдіть периметр ромба,діагоналі якого дорівнюють 14 см і 48см
Геометрия
Знайдіть периметр ромба,діагоналі якого дорівнюють 14 см і 48см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
діагоналі дорівнюють 14 см і 48см половины диагоналей равны 7 и 24 см сторона ромба по теореме пифагора 25 периметр 4*25 = 100 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
площадь человека околос 1 кв.метра.с какой силой воздух давит на человека при атмосферном давлении 760 мм. рт. ст.?
Физика
Математика
Это не очень относится к математике но оценка в четверть именно по этому предмету!У меня в журнале по матемматике такие оценки :5,4,4,4,5,5,4,4,5,4...
Математика
Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочку от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был вперед...