Докажите, что 8^7 + 4 делится на 9
Алгебра
Докажите, что 8^7 + 4 делится на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^7= 2097152 2097152+4 = 2097156 2097156/9 =233017.33
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