Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. ??динственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части речи, в како...

Русский язык
Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. ??динственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части речи, в какой форме? Предложите как можно больше версий.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно , это местоимение "ему" , создатель письма просит что-то и т. д. Может это прилагательное  с окончанием "ему". Например , свежему. По этому слову можно определить о чём идёт речь , свежая может быть еда , продукты или свежая погода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите что график уравнения 21х+7у=24 не найдётся ни одной точки с целочисленными ??оординатами.
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение.
Ответить
Биология
Після максимального видиху в легенях залишається обєм повітря,який називають
Ответить
Информатика
Скільки байтів у повідом лені я люблю україну!
Ответить
Физика
Срочно. Помогите пожалуйста. На рисунке изображена мензурка с водой до и после погружения в нее бруска прямоугольной формы, высота которого 40 мм. ...
Ответить