Выразите в указанных единицах измерение: 1,6т = ц
Математика
Выразите в указанных единицах измерение: 1,6т = ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6т = 16ц потому, что в 1 тонне 10 центнеров
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