У автобуса було 72 пасажыры.Жинок було 45,чоловикив-у 5 разив менше,ниж жинок,а решта-диты.Скилькы дитей було в автобусе.
Математика
У автобуса було 72 пасажыры.Жинок було 45,чоловикив-у 5 разив менше,ниж жинок,а решта-диты.Скилькы дитей було в автобусе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45/5=9 мужчин 72-45-9=18 детей
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