Всавьте вместо точек пропущенные суффиксы. и назовите какие из этих словосочетан??й прилагать не а какие причастия. Кож...ый мяч, тума...ый день, зауч...ое стихотворение, плет. ..ая сумка, заваре...ый чай, броше...ый вызов, офо...

Русский язык

Всавьте вместо точек пропущенные суффиксы. и назовите какие из этих словосочетан??й прилагать не а какие причастия. Кож...ый мяч, тума...ый день, зауч...ое стихотворение, плет. ..ая сумка, заваре...ый чай, броше...ый вызов, оформле...ый кабинет, незва...ый гость, посаже...ое деревце, сожже...ая тетрадь, списа...ое сочинение, выигра...ый турнир. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО

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