Всавьте вместо точек пропущенные суффиксы. и назовите какие из этих словосочетан??й прилагать не а какие причастия. Кож...ый мяч, тума...ый день, зауч...ое стихотворение, плет. ..ая сумка, заваре...ый чай, броше...ый вызов, офо...

Русский язык
Всавьте вместо точек пропущенные суффиксы. и назовите какие из этих словосочетан??й прилагать не а какие причастия. Кож...ый мяч, тума...ый день, зауч...ое стихотворение, плет. ..ая сумка, заваре...ый чай, броше...ый вызов, оформле...ый кабинет, незва...ый гость, посаже...ое деревце, сожже...ая тетрадь, списа...ое сочинение, выигра...ый турнир. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожаный,туманный,(незнаю что за слова) плетенная, заваренный, брошенный, оформленный,незваный, посаженое, сожженое, выигранный
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